العالم اليوم - تطور كبير في قضية انقلاب البشير بعد تحول متهم لشاهد "ملك"

انتم الان تتابعون خبر تطور كبير في قضية انقلاب البشير بعد تحول متهم لشاهد "ملك" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 02:19 مساءً - وافقت محكمة سودانية تنظر في قضية انقلاب 1989 والتي يحاكم فيها عمر البشير وعدد من عناصر المؤتمر الوطني - الجناح السياسي للإخوان - على طلب لهيئة الاتهام بتحويل أحد المتهمين إلى "شاهد ملك"؛ في تطور قد يؤدي إلى تسريع إجراءات القضية التي استمرت نحو عامين.

وقال عضو هيئة الاتهام المعز حضرة لموقع دوت الخليج إن المعلومات والوقائع التي يدلي بها المتهم هاشم بريقع، وهو ضابط سابق بالجيش، كشاهد ملك ستشكل تطورا مهما.

ويمثل البشير، و15 من ضباط القوات المسلحة و8 مدنيين أمام محكمة خاصة في مواجهة اتهامات تصل عقوبتها للإعدام بسبب تقويض النظام الدستوري على خلفية المشاركة في انقلاب 30 يونيو 1989 بغطاء من جماعة الإخوان، التي كان يتزعمها حسن الترابي الذي توفي في مارس 2016.

وتشمل قائمة المتهمين المدنيين، علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع وعوض الجاز وآخرين.

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