كوريا الشمالية تنفى الاتهامات الأمريكية بتزويد روسيا بالأسلحة

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" الأمريكية عن نائب مدير مكتب الشؤون الخارجية العسكرية بوزارة الدفاع الكورية الشمالية قوله"لقد حذرت بيونج يانج واشنطن من الإصرار على حياكة مؤامرات كهذه، نعتبر مثل هذه التحركات الأمريكية جزءا من محاولاتها العدائية لتشويه صورة كوريا الشمالية على الساحة الدولية، لم يكن لدينا صفقات أسلحة مع روسيا، وليس لدينا خطة للقيام بذلك فى المستقبل".

يأتى هذا النفى عقب إجراء كوريا الشمالية العشرات من التجارب على الأسلحة بما فى ذلك صواريخ قصيرة المدى من المحتمل أن تكون قادرة على حمل أسلحة نووية وصاروخ باليستى عابر للقارات من الممكن أن يستهدف الولايات المتحدة الأمريكية، وأفادت بيونج يانج بأنها تختبر الصواريخ والمدفعية حتى تتمكن من ضرب أهداف رئيسية فى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إذا اختارت ذلك.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربى، قد اتهم الأسبوع الماضى، كوريا الشمالية بإرسال عدد كبير من شحنات الذخيرة إلى روسيا.