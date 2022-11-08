أبوالغيط: ارتفاع عدد الفقراء إلى ما يزيد عن ربع سكان الوطن العربى

جدة - نرمين السيد - شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس الاثنين، فى أعمال الشق رفيع المستوى من الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، التى تستضيفها مصر حاليا فى مدينة شرم الشيخ.





وصرح جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن أبو الغيط شارك فى المائدة المستديرة التى نظمتها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة ضمن فعاليات قمة المناخ المخصصة لموضوع الأمن الغذائى، حيث حضرها عدد من قادة ورؤساء حكومات الدول وبعض المنظمات الدولية.

وقال رشدى، أن الأمين العام شارك بمداخلة أشار خلالها إلى أن القمة العربية المنعقدة الأسبوع الماضى فى الجزائر ناقشت موضوع الأمن الغذائى بشكل مستفيض كونه أهم تحد تواجهه المنطقة العربية فى الوقت الراهن.

وأضاف أن القمة وافقت على عدد من المبادرات التى تقدمت بها الدول والمنظمات العربية، كما اعتمدت الدراسة الاستراتيجية التى قدمتها جامعة الدول العربية بشأن تعزيز الأمن الغذائى العربى و التى تستهدف، بالاضافة إلى زيادة الإنتاج، عناصر أخرى مثل ترشيد استخدام الموارد و تغيير النمط الاستهلاكى وكذا البعد المناخى.

كما تحدث أبو الغيط عن زيادة الفقر فى المنطقة العربية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وما تبعها من أزمات، حيث ارتفع عدد الفقراء إلى ما يزيد عن ربع سكان الوطن العربى.

وقال المتحدث الرسمى أن أبو الغيط أشار فى حديثه إلى موضوع التمويل بوصفه مشكلة رئيسية تحول دون تنفيذ البرامج التى من شأنها تقليص الفجوة الغذائية العربية، مضيفا فى ذات السياق ان الدول ستعمل على تجنيد الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل العربية لكنها تحتاج أيضا إلى مساعدة المجتمع الدولى لتحقيق اكتفاء غذائى مستدام.

وتجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى أن أبو الغيط التقى خلال مشاركته فى أعمال الشق رفيع المستوى من قمة المناخ بعدد من قادة الدول العربية والأجنبية والشخصيات الدولية.