العراق يبحث توطيد الشراكة مع إيطاليا وأستراليا لمواجهة التحديات الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى، محمد شياع السودانى، اليوم الثلاثاء، أهمية توطيد الشراكة البناءة بين العراق والبلدين الصديقين؛ إيطاليا وأستراليا، بما يعود بالنفع على مصالح الشعب العراقى والشعبين الإيطالى والأسترالى.





وقال السودانى -خلال لقائه بالسفيرة الأسترالية لدى العراق، بولا جانلى، والسفير الإيطالى لدى العراق، ماوريتسيو كريكانتى، وفقا لما أوردته قناة "السومرية" الإخبارية- إنه "تم بحث مسارات العمل المشترك مع العراق، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية وآثار التغير المناخى، فضلا عن استمرار البلدين بدعم منهاج السيد السودانى وبرنامجه الحكومى فى المجالات كافة". ووجه السودانى فى وقت سابق، باستقبال أية أفكار جديدة تسهم فى تحسين الخدمات"، مشيرًا إلى أن "المنهاج الوزارى وضع توفير الخدمات فى الأولوية، والتوجه لاستخدام الجهد الهندسى لجميع الآليات والإمكانات فى الوزارات وبعض دوائر الدولة".

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