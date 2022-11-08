العالم اليوم - فون دير لاين: سنطلق شراكة مع مصر في مجال الهيدروجين الأخضر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 01:21 مساءً - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين لـ "دوت الخليج" إن الاتحاد الأوروبي سيطلق شراكة مع مصر في مجال الهيدروجين الأخضر ، مشيرة إلى مصر تملك كل ما يلزم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، إذ لديها الشمس والرياح بالإضافة إلى إتاحة إمدادات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي.

وعلى هامش قمة المناخ (COP27) التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، أوضحت أن هذه الشراكة مبنية على الاستثمار من جانب الاتحاد الأوروبي، من خلال برنامج استثمار عالمي اسمه global gateway أو البوابة العالمية.

"نحن نقدم استثمارات هائلة من خلال برنامج "البوابة العالمية" وهو مشروع استثمارات خارجية بقيمة 300 مليار يورو والكثير منها سينصب في التحول إلى الطاقة الخضراء، مما سيجعلها فرصة هائلة بالنسبة لجنوب العالم لأننا سنتخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي بشكل نهائي". بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي ماضٍ في خطته لإعلان أوروبا القارةَ الأولى الخالية من الكربون بحلول 2050. وقالت أورسولا فون دير لاين، إن السلطات وضعت التشريعاتِ اللازمة لتنفيذ الخطة وبحلول 2030 سيتم خفض الانبعاثات بنسبة 55 بالمئة.

ودعت رئيسة المفوضية جميع الدول لتحمل حصتها العادلة من التمول المناخي، مشيرة إلى أن "الاتحاد الأوروبي يعد المساهم الأكبر في التمويل المناخي الذي قدره 100 مليار دولار، إذ ساهم بـ 23 مليار يورو العام الماضي، وسياهم بما يتجاوز الـ 23 مليار يورو في العام الحالي".