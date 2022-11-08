العالم اليوم - وزير الطاقة التركي: بدأنا شراء الغاز من روسيا بالروبل

انتم الان تتابعون خبر وزير الطاقة التركي: بدأنا شراء الغاز من روسيا بالروبل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 01:21 مساءً - قال وزير الطاقة التركي، فاتح دونميز، الثلاثاء، إن تركيا بدأت الدفع جزئيا بالروبل مقابل مشترياتها من الغاز الطبيعي الروسي.

وفي مقابلة مع قناة تي.آر.تي الإخبارية التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، قال دونميز إن حصة المدفوعات بالعملة المحلية مقابل استيراد الطاقة من روسيا ستزيد في الأشهر المقبلة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، قال في سبتمبر إن تركيا ستقوم بسداد نحو 25 بالمئة من إمدادات الغاز الروسي بالروبل.

وتعد واردات الطاقة الروسية مصدرا مهما للطاقة في تركيا، إذ بلغت نسبة الغاز الروسي 45 بالمئة من واردات تركيا من الغاز، ما أعطى لموسكو فائضا كبيرا في التبادل التجاري بين الدولتين.

واتفق بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من شهر أغسطس الماضي على إجراءات من شأنها أن تسمح لتركيا وروسيا باستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين البلدين.