البنتاجون يشيد بالتزام وزير الدفاع الإيطالى بمواصلة دعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية ـ فى بيان صحفى نشرته عبر موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن ونظيره الإيطالى كروسيتو لتهنئته على منصبه الجديد، وناقش الوزيران، العلاقات الدفاعية الثنائية الوثيقة بين الولايات المتحدة وإيطاليا والتعاون المستمر لدعم أوكرانيا، بما فى ذلك إمدادها بأنظمة الدفاع الجوى.
واتفق أوستن وكروسيتو على الحفاظ على التعاون الوثيق لدفع الشراكة الدفاعية بين البلدين، توجه أوستن بخالص الشكر لكروسيتو لاستضافة إيطاليا للقوات الأمريكية.
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