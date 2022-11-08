الاتحاد الأوروبى وكازاخستان يبرمان شراكة استراتيجية فى شرم الشيخ

جاء ذلك فى بيان صحفى نشرته المفوضية، عبر موقعها الرسمى، بعد توقيع الاتفاق بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس وزراء كازاخستان أليخان سمايلوف.
وأوضح البيان أن الاتفاق يهدف إلى ضمان تطوير إمدادات آمنة ومستدامة من المواد الخام والمواد المكررة، وكذلك تطوير سلاسل قيمة الهيدروجين والبطاريات المتجددة، لتعزيز التحول الأخضر والرقمى لاقتصادات الجانبين.
وتعليقًا على ذلك، قالت أورسولا فون دير لاين:"إن التوريد الآمن والمستدام للمواد الخام والمواد المكررة والهيدروجين المتجدد ينطوى على أهمية كبيرة للمساعدة فى بناء أساس جديد وأنظف لاقتصاداتنا، خاصةً عندما نبتعد عن اعتمادنا على الوقود الأحفورى".
وأضافت "تُظهر هذه الشراكة مع كازاخستان التزام أوروبا بالعمل مع البلدان الشريكة لمستقبل أكثر اخضرارًا وأكثر مرونة بما يتماشى مع استراتيجية البوابة العالمية للاتحاد الأوروبى".. موجهة الشكر لرئيس وزراء كازاخستان سمايلوف على جهوده مؤكدة تطلعها لتعزيز التعاون المشترك.
وتتمحور هذه الشراكة حول ثلاثة مجالات للتعاون وهى تكامل اقتصادى وصناعى أوثق فى سلاسل القيمة الاستراتيجية للمواد الخام والبطاريات، والهيدروجين المتجدد من خلال تحديد المشاريع المشتركة عبر سلاسل القيمة المعنية، بما فى ذلك إعادة التدوير وجذب الاستثمار الخاص ومواءمة المعايير البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة، وتحديث عمليات وتقنيات التعدين والتكرير من خلال إدخال تقنيات جديدة وممارسات مستدامة..بالإضافة إلى زيادة مرونة المواد الخام والبطاريات وسلاسل إمداد الهيدروجين المتجددة من خلال تعزيز الشفافية والمعلومات الخاصة بالإجراءات المتعلقة بالاستثمار والعمليات والصادرات ذات الصلة بنطاق هذه الشراكة، بحسب البيان.
وأبرز البيان اتفاق الجانبين على توثيق التعاون الثنائى بشأن بناء القدرات والمهارات والبحث والابتكار فى الموضوعات المتعلقة، بإزالة الكربون من سلسلة قيمة المواد الخام الهامة، بما فى ذلك استخدام الطاقة المتجددة والرقمنة وتخضير واستدامة عمليات التعدين وإدارة المخلفات المعدنية الصناعية واستخراج المواد الخام الهامة منها.
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