الإليزيه: ماكرون يدعو سوناك لحضور مؤتمر عن أوكرانيا بباريس ديسمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - وذكر قصر "الإليزيه"- حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تى فى" الإخبارية الفرنسية، اليوم الثلاثاء- أن هذه الدعوة جاءت خلال لقاء جمع الرئيس الفرنسى برئيس الحكومة البريطانية، على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"، المقام خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف "الإليزيه" أن ماكرون وسوناك سيظلان على اتصال؛ لتعزيز التنسيق بين فرنسا وبريطانيا، لمواجهة تحدى الهجرة غير الشرعية.

يذكر أن لقاء الرئيس ماكرون مع رئيس الوزراء البريطانى فى شرم الشيخ يعد الأول من نوعه منذ تولى "سوناك" مهام منصبه بعد استقالة رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ليز تراس من منصبها، فى 20 أكتوبر الماضى.

وكان رئيس الحكومة البريطانية قد أعرب عن سعادته لمقابلة الرئيس ماكرون؛ للتحدث ليس فقط عن مكافحة الهجرة غير الشرعية، ولكن أيضا عن مجالات أخرى التى ترغب بريطانيا التعاون فيها عن كثب مع الفرنسيين.