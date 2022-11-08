الخارجية الأمريكية تعلن مقتل سادس مواطن فى المواجهات بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية، لم تكشف الوزارة عن اسم المواطن الأمريكى المذكور، لكن مصادر بأوكرانيا كشفت عن أن هذا الشخص، يدعى تيموثى جريفين، وأنه كان يقاتل إلى جانب قوات "الفيلق الدفاعى الدولى"، وهو وحدة عسكرية مؤلفة من آلاف المقاتلين الأجانب الذين يساعدون الأوكرانيين.

وأوضح بيان صدر عن الفيلق الدولى أن جريفين كان يشارك فى المواجهات على الجبهة الشرقية، وأنه لقى مصرعه هناك حين تعرضت وحدته للهجوم وأنه تم التواصل مع عائلته، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن القتيل؛ احتراما للخصوصية العائلية.