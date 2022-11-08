العالم اليوم - حظر حسابات في تويتر استُبدلت أسماؤها بإيلون ماسك للسخرية

انتم الان تتابعون خبر حظر حسابات في تويتر استُبدلت أسماؤها بإيلون ماسك للسخرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 11:18 صباحاً - حظرت "تويتر" عدداً من الحسابات الموثّقة استبدل أصحابها أسماءها بـ"إيلون ماسك"، في خطوة تنطوي على سخرية من مالك الشبكة الاجتماعية الجديد.

ومن بين أصحاب هذه الحسابات الممثلة كاثي غريفين التي يتابع صفحتها في تويتر مليونا مستخدم.

ولم تكتف الممثلة باستبدال اسم حسابها بـ"إيلون ماسك" بل استبدلت صورة الحساب الرئيسية بصورة للملياردير.

وغرّد رئيس شركة "تيسلا" أنّ "الحسابات التي تنتحل شخصية شخص ما من دون أن تذكر بوضوح أنّ خطوتها تنطوي على فكاهة، سيجري حظرها بشكل دائم".

وردّ إيلون ماسك الذي يُتَّهم بأنه يتدخّل شخصياً في قرارات حظر الحسابات التي تستهدفه، على تعليق حساب كاثي غريفين بتغريدة قال فيها ساخراً: "جرى حظر الحساب لانتحال مستخدمه شخصية ممثلة".

أما غريفين فردّت عليه مستخدمةً حساب والدتها المتوفاة، وكتبت "لقد عدت من الموت لأطلب منك إعادة حساب كاثي".

وكانت أولى قرارات ماسك عقب إتمامه صفقة استحواذ تويتر مقابل 44 مليار دولار، تسريح نحو نصف موظفي المنصة، وإطلاقه خدمة الاشتراك المدفوع للحسابات الموثّقة.

وبناءً على الخطة الجديدة، يمكن للمستخدمين عبر دفع ثمانية دولارات في الشهر الحصول على علامة التوثيق الشهيرة للشبكة والتي تفيد بأنّ الحساب موثّق.