العالم اليوم - أسعار النفط تتراجع بعد التزام صيني بسياسة صفر كوفيد

انتم الان تتابعون خبر أسعار النفط تتراجع بعد التزام صيني بسياسة صفر كوفيد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 11:18 صباحاً - تكبدت أسعار النفط خسائر طفيفة، في تداولات الثلاثاء، إذ أثارت مخاوف من الركود وتفاقم تفشي فيروس كورونا في الصين توقعات بانخفاض الطلب على الوقود، بشكل يفوق المخاوف بشأن الإمدادات.

وسجل الخامان أعلى مستوى منذ أغسطس أمس الاثنين، وسط تقارير بشأن بحث القادة في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، لرفع القيود الصارمة التي تفرضها البلاد لمكافحة كوفيد-19.

ولكن مسؤولي الصحة الصينيون أكدوا مطلع الأسبوع التزام الصين بنهجها الصارم لتحقيق (صفر كوفيد). كما أظهرت البيانات الأحدث تقلص صادرات وواردات الصين بشكل غير متوقع في أكتوبر.

كما أثرت قوة الدولار على أسعار النفط. ويتم تسعير النفط بشكل عام بالدولار الأميركي، لذا فإن صعود الدولار يجعل السلعة أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

تحرك الأسعار

هبط خام برنت 23 سنتا، أي 0.2 بالمئة، إلى 97.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 0726 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 91.47 دولار.

وقالت تينا تينج المحللة في مؤسسة (سي.إم.سي ماركتس) إن المتعاملين في السوق سيترقبون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات بخصوص التداول.

وأضافت "على خلفية التضخم الصعب وارتفاع أسعار الفائدة في الدول الغربية الكبرى، ما زالت العقود الآجلة للنفط تضع في اعتبارها احتمالية حدوث ركود اقتصادي عالمي".