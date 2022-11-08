صحيفة بريطانية: غواصة بريطانية مسلحة نوويا توقف مهمتها شمال الأطلسى

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن غواصة تحمل صواريخ ترايدنت 2 النووية أجبرت على إجهاض مهمتها السرية وظهرت على السطح بعد اندلاع حريق على متنها، بحسب ما ذكرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية.





وكانت الغواصة "فيكتوريس" فى مكان بشمال المحيط الأطلسى عندما وقعت كارثة منذ حوالى ستة أسابيع، واشتعلت النيران فى مكون كهربائى على متن الغواصة من طراز "فانجارد" بقيمة 3 ملايين جنيه إسترلينى واتخذ قائد الغواصة تدابير احترازية. وبحسب الصحيفة كان ظهور الغواصة على السطح مخاطرة بالكشف عن موقعها بالنسبة لروسيا، مشيرة إلى أن طاقم الغواصة عمل على مكافحة الحريق. وتعد الغواصة "فيكتوريس" واحدة من أربع غواصات من طراز ترايدنت التى تقوم بدوريات نووية، والمعروفة باسم "الردع النووى فى البحر بشكل مستمر".

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