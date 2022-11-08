العالم اليوم - نيوزيلندا.. مطلق النار على مسجدين يستأنف على سجنه مدى الحياة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 10:20 صباحاً - قال متحدث قضائي، اليوم الثلاثاء، إن شخصا متعصبا للبيض قتل 51 مصليا في مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية في مارس 2019 قدم استئنافا على حكم بسجنه مدى الحياة.

وكان ذلك أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في تاريخ نيوزيلندا. وقال كريس أبراهام المتحدث باسم محكمة الاستئناف لرويترز إنه لم يُحدد في هذه المرحلة موعد جلسة لنظر الاستئناف، وفقا لوكالة رويترز. يشار إلى أن برينتون تارانت، وهو مواطن أسترالي، كان قد اقتحم المسجدين وأطلق النار عشوائيا من سلاح نصف آلي على المسلمين المتجمعين لأداء صلاة الجمعة وبث عمليات القتل على الهواء مباشرة باستخدام كاميرا مثبتة في رأسه. محاكمة السفاح قال قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر في كرايستشيرش إن الحكم بمدة محددة لن يكون كافيا.

عند إصدار الحكم قال القاضي أيضا "جرائمك تنضح بشر هائل لدرجة أنه حتى لو تم احتجازك حتى وفاتك فلن تستنفد متطلبات العقوبة والإدانة".

وصفه القاضي بالقول: "أنت، بحسب تقديري، خال من أي تعاطف مع ضحاياك". الاتهام والحكم حُكم على برينتون تارانت في عام 2020 بالسجن مدى الحياة دون عفو مشروط بتهمة قتل 51 شخصا ومحاولة قتل 40 آخرين في مسجدين في كرايستشيرش، أكبر مدينة في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا.

كانت هذه هي المرة الأولى التي تحكم فيها محكمة في نيوزيلندا على شخص بالسجن مدى الحياة.

في نوفمبر 2021، قال توني إليس، محامي تارانت آنذاك، إن موكله يفكر في استئناف الحكم، مضيفا أن إقراره بالذنب انتُزع بالإكراه.

قال إليس في رد عبر البريد الإلكتروني اليوم الثلاثاء لرويترز إنه لم يعد يمثل تارانت.

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