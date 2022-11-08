العالم اليوم - قائمة مغادري "تويتر" من المشاهير تتسع

انتم الان تتابعون خبر قائمة مغادري "تويتر" من المشاهير تتسع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 10:20 صباحاً - أعلنت مقدمة برنامج "The View" ووبي غولدبيرغ، الإثنين، أنها ستغادر موقع "تويتر" بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليه، لكنها ستعود إذا شعرت "بالراحة".
وقالت: "سأخرج، وإذا استقر الأمر وشعرت براحة أكبر، فربما أعود، ولكن اعتبارا من الليلة، انتهيت من استخدام تويتر".
وغادر مجموعة من النجوم، منصة تويتر، ومن بينهم:
- المغنية الأميركية، سارة باريلز: لقد كان تويتر ممتعا، أنا خارجة أراكم على منصات أخرى.
- المنتجة الهوليودية، شوندا رايمز: لا تتسكع في أي شيء يخطط له ماسك، إلى اللقاء.
- المغنية الأميركية، توني براكستون: تويتر لم يعد مكانا آمنا، أنا مصدومة ومذعورة من حرية التعبير.
- منتج الأفلام الأميركي، براين كوبيلمان: نعم حقا جدوني على انستغرام وتيك توك.
- نجمة هوليود، تيا ليوني: لقد خرجت من تويتر اليوم، الكثير من الكراهية والكثير في الاتجاه الخاطئ.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر قائمة مغادري "تويتر" من المشاهير تتسع .. في رعاية الله وحفظة