العالم اليوم - قائمة مغادري "تويتر" من المشاهير تتسع

انتم الان تتابعون خبر قائمة مغادري "تويتر" من المشاهير تتسع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 10:20 صباحاً - أعلنت مقدمة برنامج "The View" ووبي غولدبيرغ، الإثنين، أنها ستغادر موقع "تويتر" بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليه، لكنها ستعود إذا شعرت "بالراحة".

وقالت: "سأخرج، وإذا استقر الأمر وشعرت براحة أكبر، فربما أعود، ولكن اعتبارا من الليلة، انتهيت من استخدام تويتر".

وغادر مجموعة من النجوم، منصة تويتر، ومن بينهم: