العالم اليوم - أسهم التكنولوجيا تقود بورصة طوكيو لأعلى مستوى في 8 أسابيع

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 10:20 صباحاً - أنهى المؤشر نيكي الياباني معاملات الثلاثاء قرب أعلى مستوى في ثمانية أسابيع مع إقبال المستثمرين على أسهم الرقائق الإلكترونية وغيرها من الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا بعد أن دعمت مكاسب وول ستريت الليلة الماضية المعنويات.

وصعد نيكي 1.25 بالمئة ليغلق عند 27872.11 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 15 سبتمبر. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.21 بالمئة إلى 1957.56 نقطة. أسهم التكنولوجيا وارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية، وزاد سهم طوكيو إلكترون 3.3 بالمئة وسهم أدفانتست 2.96 بالمئة. وقفز سهم مجموعة سوفت بنك الاستثمارية 4.97 بالمئة ليكون صاحب أكبر مساهمة في صعود المؤشر نيكي. وزاد سهم شركة كيه.دي.دي.آي للهواتف 1.48 بالمئة. وصعد سهم سوني المصنعة لمعدات الصوتيات والألعاب 3.27 بالمئة. وعلى الجانب الآخر، تراجع المؤشر الفرعي لأسهم شركات السكك الحديدية 0.23 بالمئة. وانخفض سهم شركة سكك حديد وسط اليابان 0.88 بالمئة. ونزل المؤشر الفرعي لأسهم شركات الطيران 0.86 بالمئة. وتراجع سهم توشيبا 1.82 بالمئة بعد تقرير ذكر أن صندوق الاستثمار الخاص جابان إندستريال بارتنرز قدم طلبا لشراء الشركة العملاقة مقابل 15 مليار دولار دون التزامات مهمة من البنوك.

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