العالم اليوم - اليمن.. قتلى وجرحى في انفجار مخزن أسلحة بمحافظة مأرب

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 09:22 صباحاً - سقط 6 قتلى، بينهم 3 أطفال، وأصيب 8 آخرين على الأقل، بانفجار مخزن للأسلحة تابع للجيش اليمني في مدينة مأرب شرقي اليمن يعتقد أن هجوم للحوثيين وراء انفجاره، حسب ما أفاد مصدر مسؤول في مكتب الصحة.

وذكرت مصادر محلية لـ"دوت الخليج" أن "3 أطفال، و3 شبان، قُتلوا و8 جرحى معظمهم من مخيم الجفينة الأكبر في محافظة مأرب". وأشار المصدر إلى أن الإحصائية مرشحة للزيادة، بسبب الإصابات. وأظهرت صور هلع الأطفال والسكان في مخيم الجفينة مع الانفجارات في مخزن للأسلحة تابع لكتيبة في المنطقة العسكرية الثالثة. كما أظهرت صور تهشم رأس طفلة أصيبت بقذيفة وتمزق لطفل آخر. واتهم الجيش اليمني الحوثيين بقصف مخزن الأسلحة بصاروخ باليستي أدى إلى انفجاره. ولم يتبنى الحوثيون الهجوم بعد، وعادة لا يعلن الحوثيون عن هجمات مماثلة. واستمرت الانفجارات أكثر من ساعة.

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