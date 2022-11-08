العالم اليوم - 6 ولايات متأرجحة.. لمن تذهب الأصوات في انتخابات الكونغرس؟

انتم الان تتابعون خبر 6 ولايات متأرجحة.. لمن تذهب الأصوات في انتخابات الكونغرس؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 09:22 صباحاً - تحسم 6 ولايات أميركية نتيجة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي تجرى اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تشتد المنافسة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري وسط انقسام حاد بين الأميركيين.

وتفتح أبواب لجان الاقتراع أبوابها صباح اليوم الثلاثاء (بحسب التوقيت المحلي في الشرق الأميركي) لانتخاب أعضاء مجلس النواب الـ435، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ الـ35 نائبا من أصل 100 نائب.

يحتاج الجمهوريون للفوز بـ6 مقاعد إضافية فقط في مجلس النواب، ومقعدا إضافيا في مجلس الشيوخ، ليحظوا بأغلبية الكونغرس، في الوقت الذي يرى مراقبون أن لتلك الانتخابات تأثيرات كبيرة في مسار السلطة الأميركية وقراراتها المستقبلية.

لدى ولايات: أريزونا وجورجيا وميتشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن بالإضافة إلى نيفادا، العديد من السباقات الحاسمة التي ستحدد السيطرة على مجلس الشيوخ ومجلس النواب وحكومات الولايات، فما يحدث في تلك الولايات سيؤثر على قضايا مثل حقوق الإجهاض والسياسة الخارجية والتعليم وأزمة المناخ.

جرى تصنيف 20 مقعدا في انتخابات الكونغرس على أنها تتأرجح بين مرشحي الحزبين في انتظار الحسم بصناديق الاقتراع.

موقف الولايات المتأرجحة

في أريزونا يأمل الجمهوريون في استعادة زمام الأمور بعد أن حقق الديمقراطيون تقدما عام 2020 عندما فاز بايدن بالولاية وفاز الديمقراطي مارك كيلي بمقعد الولاية في مجلس الشيوخ

يمثل اللاتينيون كتلة تصويت كبيرة في ولاية أريزونا يمكن أن ينتهي بها الأمر إلى اتخاذ قرار بشأن هذا السباق المتقارب، إذ يمثلون 19 بالمئة من ناخبي الولاية في لبعام 2020، وفقا لاستطلاعات الرأي.

أما في جورجيا، فاز الديمقراطيان جون أوسوف ورافائيل وارنوك بمقاعد في مجلس الشيوخ في الدورة الماضية، وسيتنافس وارنوك الآن لفترة جديدة ضد نجم كرة القدم المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب، هيرشل ووكر، والذي حافظ على دعم الحزب الجمهوري.

من المنتظر أن تتجه كل الأنظار في ميشيغان إلى سباق حكام الولاية في الوقت الذي تواجه فيه الحاكمة جريتشن ويتمير، منافستها الجمهورية تيودور ديكسون، الذي تأمل أن يساعد تأييدها لترامب في إعادة الولاية نحو الجمهوريين.

يُنظر إلى بنسلفانيا وهي الولاية التي وضعت بايدن على الصدارة عام 2020، موطنا لبعض أهم سباقات مجلس الشيوخ والحكام في البلاد هذا العام.

يأمل الجمهوريون في الاحتفاظ بمقعد في مجلس الشيوخ مع محمد أوز، بينما يأمل جون فيترمان أن تساعده جاذبيته غير التقليدية في نقل المقعد إلى طابور الديمقراطيين.

سيكون الحق في الإجهاض أيضا على ورقة الاقتراع، إذ يأمل الديمقراطيون أن تساعد هذه القضية في تعزيز الإقبال بين ناخبيهم الأساسيين.

فرص للجمهوريين

من جانبها، قالت الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الاستراتيجية، إيرينا تسوكرمان، في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، إنه من المرجح أن يفوز الجمهوريون في مجلس النواب بحصولهم على 20 إلى 30 مقعدا.