بريطانيا وكينيا تتفقان على تسريع العمل في مشروعات بـ500 مليار شلن

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 08:29 صباحاً - اتفقت المملكة المتحدة وكينيا على تسريع العمل في ستة مشاريع بقيمة 500 مليار شلن كيني لتسريع تدفق تمويل المناخ إلى كينيا، وذلك عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع الرئيس الكيني وليام روتو على هامش الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (Cop27) في شرم الشيخ.

وبحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، ستصبح هذه الاستثمارات الجديدة والنظيفة والخضراء مشاريع رائدة للشراكة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة وكينيا، وهي اتفاقية طموح مدتها خمس سنوات تفتح منافع متبادلة للمملكة المتحدة وكينيا.

وتشمل المشاريع: الجيل الجديد من توليد الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية في مينيجاي وماليندي، والتجديد الأخضر لوسط نيروبي حول محطة سكة حديد مركزية جديدة، واستثمار 32 مليار شلن كيني في مركز زراعي مقاوم لتغير المناخ في منطقة بحيرة فيكتوريا في كيسومو سيوفر 2000 فرصة عمل مباشرة ودخلا لـ20 ألف مزارع إضافي.

وخلال الاجتماع، أشاد سوناك بقيادة روتو الرائدة في مجال المناخ، وحث كينيا على الاستمرار في طريق النمو الأخضر، كما حث جميع الدول على الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر (COP26) العام الماضي في جلاسكو.