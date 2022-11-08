العالم اليوم - لعبة الثأر.. ماذا سيفعل صلاح بـ"حسابه المؤجل" مع ريال مدريد؟

انتم الان تتابعون خبر لعبة الثأر.. ماذا سيفعل صلاح بـ"حسابه المؤجل" مع ريال مدريد؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 08:22 صباحاً - هل تذكرون تصريح النجم محمد صلاح قبل المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي، عندما تحدد طرفا المباراة، أي ريال مدريد وليفربول؟

"لدينا حساب يجب تصفيته".. هذا ما قاله محمد صلاح، وذلك ردا على هزيمة فريقه ليفربول في نهائي البطولة عام 2018، وكذلك على خروج فريقه من دور الستة عشر للتشامبيونزليغ عام 2021، مع العلم أن الفريق الملكي الإسباني نجح في الفوز على الريدز 3 مرات وتعادل مرة منذ انتقال محمد صلاح إلى فريق ليفربول.

وكانت قرعة التشامبيونزليغ، أمس الاثنين، أوقعت ليفربول بمواجهة ريال مدريد في الدور ثمن النهائي للبطولة القارية، لتكون المواجهة الخامسة بين الفريق منذ انتقال صلاح إلى الفريق الإنجليزي في صيف 2017.

تاريخ مواجهات صلاح ضد ريال مدريد

خاض محمد صلاح 6 مواجهات ضد ريال مدريد منذ التحاقه بالأندية الأوروبية، وبالتالي ستكون المواجهة المقبلة هي السابعة له، غير أنه لم يسعفه الحظ في الفوز على الفريق الإسباني، كما أنه لم يتمكن إلا من تسجيل هدف وحيد خلال المواجهات السابقة.

خسر صلاح رفقة روما الإيطالي، أما الريال مرتين (ذهابا وإيابا) خلال دور المجموعات بهدفين دون مقابل في دور الستة عشر عام 2016.

خسر رفقة ليفربول في نهائي البطولة في كييف عام 2018، بنتيجة 3-1، وتعرض لإصابة قوية بالكتف بعد احتكاكه مع مدافع الريال في ذلك الوقت سيرخيو راموس.

خسر في ذهاب الدور ربع النهائي أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدف في 6 أبريل 2021، وأحرز صلاح الهدف الوحيد له أمام الريال.

تعادل ليفربول مع الريال في إياب الدور نفسه في 14 أبريل من دون أهداف.

خسر ليفربول نهائي البطولة لموسم 2021-2022 في باريس بهدف يتيم، وجاءت هذه الهزيمة بعد تصريح صلاح المشهور "لدينا حساب يجب تصفيته"، الأمر الذي أثار تعليقات سلبية تجاه صلاح بعد خسارة ليفربول للنهائي.

يمر محمد صلاح بموسم متراجع نسبيا بالنسبة لإحراز الأهداف في البريميرليغ، رغم أنه يتصدر قائمة هدافي التشامبيونزليغ حتى الآن برصيد 7 أهداف بالتساوي مع نجم باريس سان جرمان، كيليان مبابي.

ليفربول وريال مدريد في الدوري

في الموسم الحالي، يعاني فريق ليفربول من نتائجه المتواضعة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 19 نقطة، بعد خوض 13 مباراة، إذ فاز في 5 مباريات وتعادل في 4 وخسر مثلها.

في المقابل، يحتل ريال مدريد المركز الثاني في الليغا خلف برشلونة برصيد 32 نقطة من 13 مباراة، تعادل خلالها مرتين وخسر مرة، وفاز 10 مرات.

فهل ينجح صلاح هذه المرة في تحقيق حلم الانتقام أو الثأر المؤجل من ريال مدريد؟

يورغن كلوب وريال مدريد