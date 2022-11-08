رئيسة وزراء فنلندا: تغير المناخ أكبر تحد تواجهه البشرية

جدة - نرمين السيد - وأضافت مارين، فى كلمتها أمام قمة المناخ "كوب 27" بشرم الشيخ، أن تغير المناخ أكبر تحد أمنى تواجهه البشرية، مشيرة إلى أن الحروب والعنف المستشرى فى عدد من بقاع العالم يزيد من وقوعه، مبينة أن الحرب الروسية نجم عنها زيادة الأسعار وأزمة الطاقة ونحتاج إلى عمل متعدد الأطراف من أجل اتخاذ التدابير السريعة والفعالة لمكافحة التغير المناخى وزيادة الأمن الغذائى.

وأعربت عن أملها فى الوصول إلى الحياد الكربونى فى 2035؛ حيث تم وضع هذا المستهدف فى شكل إطار قانونى.

وأوضحت أن فنلندا والاتحاد الأوروبى يبذلون قصار جهدهم من أجل زيادة التمويل المناخى، منوهة إلى أن فنلندا تضاعف تمويلها المناخى لصالح البلدان النامية وتتخذ خطوات ملموسة من أجل مضاعفة هذه الحصة، قائلا "إن التفعيل قد حان وقته، وكلما تأخرنا كلما صعبت المأمورية".

وتابعت: "يجب أن نتفق أن مؤتمر الأطراف هذا هو الذى سينجز بناء النتائج الحقيقية ولنجعل هذا المؤتمر يضمن لنا أن مستهدف درجة ونصف حرارية سيكون هدفا فى المنال".