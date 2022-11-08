العالم اليوم - حظر 6 آلاف مشجع أرجنتيني من دخول ملاعب المونديال في قطر

انتم الان تتابعون خبر حظر 6 آلاف مشجع أرجنتيني من دخول ملاعب المونديال في قطر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 04:20 صباحاً - قالت حكومة مدينة بوينس أيرس إن مشجعين متورطين في جمعيات غير قانونية وآخرين مدينين برسوم غذائية هم جزء من قائمة تضم نحو ستة آلاف مشجع أرجنتيني لن يُسمح لهم بدخول ملاعب مونديال 2022.

وأبلغ وزير العدل والأمن في المدينة مارسيلو دي أليساندرو محطة إذاعية محلية "المشجعون المتورطون في أعمال العنف هنا... نريد إعادة السلام إلى كرة القدم وأن يكون العنف خارج الملاعب.

"تم إدراجهم لانتمائهم (للجماهير عنيفة) ومشاركتهم في أعمال عنف وجمعيات غير مشروعة مثل (أعمال تجارية محظورة في الشوارع) ودفع نفقة مستحقة (من الوالدين المطلقين)".

وقال أليساندرو إنه لتنفيذ الضوابط في مونديال 2022 "كما هو الحال دائما في كأس العالم، سيتم إرسال وفود من مختلف الأجهزة الشرطية (في الدولة) للعمل جنبا إلى جنب مع السلطات الأمنية القطرية".

وفي يونيو، وقعت وزارة الأمن الوطني اتفاقية تعاون مع السفارة القطرية لمنع مثيري الشغب الأرجنتينيين من حضور كأس العالم.

وأشار أليساندرو إلى أن نحو ثلاثة آلاف مشجع من بين الستة آلاف لا يسمح لهم بحضور مباريات الدوري المحلي في الأرجنتين.