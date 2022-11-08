جدة - نرمين السيد - وأضاف - فى كلمة خلال فعاليات قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ - أن هناك أهمية للعمل بشكل حاسم للتصدى لظاهرة تغير المناخ، مستشهدا بما خلفته الفيضانات من أضرار كبيرة، خلال العام الماضى والأشهر الستة الماضية.
وأشار إلى أن أوروبا شهدت أسوأ موجة حارة، فضلًا عن أن قارة إفريقيا تعانى من الآثار السلبية لحرب روسيا وأوكرانيا وتغير المناخ، من انعدام الأمن الغذائى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب رئيس المالديف: تعزيز العمل المناخى ضرورة لمواجهة الكوارث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.