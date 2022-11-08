المستشار الألمانى: سنرفع دعمنا لمواجهة التغير المناخى إلى 6.5 مليار يورو

جدة - نرمين السيد - قال المستشار الألمانى أولاف شولتس، إن بلاده ستقدم 170 مليون يورو لمبادرة الدرع العالمى لتمويل مكافحة تغير المناخ بالإضافة لزيادة الدعم العام لمواجهة تغير المناخ إلى 6.5 مليار يورو.





وأضاف فى كلمته على خلال فعاليات قمة المناخ، أن بلاده ستحقق صفر انبعاثات كربونية فى العام 2050 أو قبل ذلك.

وأشار إلى أن الدول الأكثر تضررًا جراء التغير المناخى من حقها أن تدعو للتضامن العالمى، مشيرًا إلى أن ضبط الاحترار العالمى أصبح ضرورة ملحة وعلينا العمل بشكل جاد لخفض الانبعاثات.

وأوضح أن بلاده ستعمل على دعم البلدان الأكثر تضررا من التغير المناخى، مطالبا بضرورة ضبط الاحترار العالمى حيث أصبح ضرورة ملحة وعلينا العمل بشكل جاد لخفض الانبعاثات.

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