قوات صهيونية تنصب حواجز عسكرية في محيط رام الله
نصبت قوات العدو الصهيوني ، مساء يوم الاثنين، حواجز عسكرية في محيط محافظة رام الله والبيرة.
وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات العدو نصبت أربعة حواجز عسكرية على مدخل بلدة سلواد، وقرب مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي قريتي سلواد وعين يبرود، وقرب بلدة عطارة شمال مدينة رام الله، وعلى مفترق "كرملو" قرب قرية الطيبة شمال شرق المدينة.
وأشارت المصادر إلى أن قوات العدو أوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.
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