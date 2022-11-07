خبير سياسى: روسيا ترحب بأى مبادرة لإنهاء حالة الحرب مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال رامى القليوبى، الأكاديمى والباحث السياسى، إن روسيا ترحب بأى مبادرة لإنهاء حالة الحرب مع أوكرانيا، وأكدت استعداداتها للتفاوض مع أوكرانيا، إلا أن المشكلة الحالية تكمن فى الجرأة الأوكرانية المستمدة من الدعم الغربى.





وأضاف الباحث السياسى، خلال مداخحلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرهان الرئيسى لروسيا فى الأزمة مع أوكرانيا، يتمثل فى الانتظار لأطول فترة، بحيث تحدث المشكلات الاقتصادية فى مجال الطاقة انقسامات فى الحكومات الأوروبية، «المعركة الشتوية الروسية ستكون فى أوروبا وتحديدا بأصوات الغاز وليس على أرض المعركة فى أوكرانيا ويبدو أن الرهان الروسى الرئيسى يعتمد على الانتظار لأطول فترة ممكنة وستحدث مشكلات اقتصادية». وأوضح الباحث السياسى، أن روسيا ترحب بالمبادرات التى تحقن دماء الروس والأوكرانيين، وهناك آمال روسية وأوكرانية ضمن جناح السلام ويسود صوت العقل ويؤدى لتجميد النزاع دون تسوية لوقف هذه المأساة التى يععيشها البلدين. وتابع أن عمليات الإجلاء التى قامت بها روسيا فى خيرسون تؤكد قلقها من شن أوكرانيا غارات عنيفة على المدينة، موضحا أنه من المتوقع أن يكون هناك تفاهمات ضمنية سواء بشكل مباشر بين الجانبين أو عبر وسطاء.

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