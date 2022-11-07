جدة - نرمين السيد - قالت السلطات الإندونيسية، اليوم الإثنين، إن تحرير ناقلة نفط خام عالقة فى المياه الإندونيسية قد يستغرق ما يصل إلى شهر، بينما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الناقلة بدعوى صلاتها بجهات متطرفة.





وذكرت قناة (آسيا نيوز) الإخبارية أن البحرية الإندونيسية تحاول تحرير السفينة (يونج يونج) المسجلة فى جيبوتى والتى جنحت قبالة جزر رياو الإندونيسية فى 26 أكتوبر الماضى. وفرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضى عقوبات على شبكة دولية لتهريب النفط، مستهدفة عشرات الأشخاص والشركات والناقلات، وكانت (يونج يونج) من بين السفن الخاضعة للعقوبات. وفى ظل قدرتها على حمل مليونى برميل من النفط الخام، تمتلىء الناقلة العالقة تقريبًا، حيث قال مسئولون بالبحرية الإندونيسية إن عملية جارية لتحرير السفينة، إلا أنه يجب توخى الحذر أثناء تلك العملية لان هناك أنابيب غاز طبيعى لذا قد يستغرق الأمر نحو شهر. كانت السفينة قد جنحت فى مضيق سنغافورة بالقرب من خط أنابيب رئيسى يمد سنغافورة بالغاز الطبيعى. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو تسريبات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آسيا نيوز: تحرير ناقلة النفط العملاقة العالقة فى إندونيسيا يستغرق شهرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.