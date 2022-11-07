إيلون ماسك يدعو الشعب الأمريكى للتصويت لصالح الجمهوريين

جدة - نرمين السيد - دعا رجل الأعمال الأمريكى إيلون ماسك، اليوم الاثنين، الشعب الأمريكى للتصويت لصالح مرشحى الحزب الجمهورى فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس والتى يفتح الاقتراع فيها غدا الثلاثاء.





وقال ماسك - فى منشور عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- "إلى المصوتين أصحاب العقول المستقلة.. السلطة المشتركة تكبح أسوأ التجاوزات لكلا الحزبين، ولذلك أنا أوصى بالتصويت لصالح كونجرس ذو أغلبية جمهورية، نظرا لأن الرئاسة (حاليا) ديمقراطية".

وأضاف ماسك أن "الديمقراطيين أو الجمهوريين المتعصبين لا يصوتون أبدا للجانب الآخر، لذلك فإن المصوتين المستقلين هم من يحددون بشكل فعلى من سيكون فى القيادة!".

يذكر أن ماسك كان قد انتخب الرئيس الأمريكى جو بايدن فى انتخابات عام 2020، كما تبرع للمُرشحة الديمقراطية للرئاسة وصوت لها فى انتخابات الرئاسة عام 2016.

ويمتلك ماسك عدة شركات أمريكية تتخصص أغلبها فى المجال التقنى، ولعل أبرزهم شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، وشركة "سبيس إكس" لاستكشاف الفضاء، بالإضافة إلى منصة التواصل الاجتماعى "تويتر" التى أضافها مؤخرا إلى ممتلكاته.

وتصدر ماسك عناوين الأخبار فى وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى مؤخرا بعد إتمامه لصفقة شراء شركة "تويتر" الأمريكية بقيمة 44 مليار دولار، وذلك بعد عدة أسابيع من الاختلافات مع مجلس إدارة الشركة حول تلك الصفقة، وكانت أول قرارات ماسك بعد شراء "تويتر" هى طرد أكبر ثلاث مديرين فى الشركة.