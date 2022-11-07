رئيس كينيا: الظواهر المناخية الحادة أثرت على 250 مليون مواطن

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - قال وليام روتو، رئيس دولة كينيا، إن التغيرات المناخية أدت إلى ظهور الكثير من الظواهر المناخية الحادة في العالم منها “التصحر، والجفاف، والفياضات، وارتفاع مستوى البحر”، ما يجعل العامل البشري في خطر شديد.

وأكد وليام روتو، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر المناخ، المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن تقرير المناخ الإفريقي أوضح الأمور المناخية في القراءة السمراء بشكل تفصيلي، مشيرا إلى أن الظواهر المناخية الحادة أثرت على 250 مليون مواطن، بينما أثر الجفاف على نصف مليار شخص وخسارة 7 مليار دولار على مدار الـ8 سنوات الماضية، مشيراً إلى أنه في حال استمرار تزايد حدة التغيرات المناخية سوف تخسر القارة سنوياً 50 مليار دولار.

وأضاف في حديثه أن التغيرات المناخية أثرت على النظام الغذائي الإفريقي بصورة كبيرة، وكينيا لها تراث طبيعي معروف، حيث جثث الفيلة والأبقار الوحشية تعاني بصورة كبيرة الآن من نقص الغذاء وارتفاع درجة حرارة الغابات عن الحد الذي تعيش فيه هذه الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أنه في كينيا يزاد الأمر سوءاً بسبب قلة فرص الاستثمار، ولهذا اتخذنا خططا طموحة لتفعيل دور الاقتصاد الأخضر، كما أنه تم التوقيع على اتفاق طارئ لزيادة القطاع الاستثماري الناجح في الطاقة النظيفة المتجددة، خاصة وأن الطاقة الشمسية متوفرة لديهم بسبب وقوع كينيا على خط الاستواء.

وتنعقد فعاليات قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.

ويشارك في القمة قادة من مختلف دول العالم ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.

وتستضيف شرم الشيخ 6 اجتماعات دولية ضمن فعاليات قمة المناخ تشمل القمة الرئاسية، التي تعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، ومؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، ومؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو، ومؤتمر أطراف اتفاق باريس، واجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.