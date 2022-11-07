مراسل القاهرة الإخبارية: رفض مناشدات أمريكا بزيادة إنتاج النفط يؤرق واشنطن

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "المراقب" الذى تقدمه الإعلامية دينا سالم على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تخوف من هذه الشركات، حيث أنهم يقولون إن هناك مدفوعات وأرقام سيدفعونها أكثر فى التنقيب عن البترول، وهم يخافون أيضا من مسألة تقلبات السوق، وهى فرصة قد سنحت لهم، وعلى ما يبدو يرفضون كل المناشدات من الرئيس بايدن والإدارة الأمريكية، ولم تكن هذه المناشدات اليوم أو الليلة لكن قبل 6 أشهر من الآن.
وتابع أن الرئيس الأمريكى تحدث بلغة حازمة، أنه إن لم تلتزم شركات النفط سيرفع الضرائب، لكن كل هذه المدة لم يتخذ هذا الإجراء، حيث أنه ليس إجراء شفهيا، ويتطلب أن يمر على مجلس النواب والشيوخ وبعد ذلك يقره.
واستطرد: على الجانب الآخر الرئيس بايدن فى مأزق ويتخذ هذه المسألة ككارت فى الانتخابات النصفية، وورقة الضغط هذه على الناخب الأمريكى ستنتهى 50% منها غدا فى الانتخابات، وإذا ما تساوت اأصوات فى أى ولاية فهناك إعادة فى ديسمبر القادم، حيث أن الديمقراطيين يعولون كثيرا على هذه النقطة التى يعانى منها المواطن الأمريكى.
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