تايوان تطلق تدريباتها العسكرية السنوية تنين السماء

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "سى إن إيه" التايوانية فى نسختها الإنجليزية، عن مصدر فى الجيش التايوانى، أن تدريبات تنين السماء هذا العام ستكون منقسمة بين اختبارات تنافسية للطيارين والمقاتلين تتضمن مهارات جو-أرض وجو-بحر وجو-جو، وتدريبات دعم لوجيستى برية.
وأضاف المصدر العسكرى التايوانى أن الطائرات الحربية "إف-16 فى" و"ميراج-2000" ستشارك فى الجزء الأول من المناورات، لافتا إلى أن تلك الطائرات متمركزة حاليا فى قاعدة هوالين الجوية شرقى البلاد.
وذكرت وكالة "سى إن إيه" أن التدريبات العسكرية السنوية لتايوان تأتى فى وقت تتصاعد فيه التوترات مع الصين عبر مضيق تايوان، وذلك بعد زيارة رئيسة الكونجرس الأمريكية نانسى بيلوسى إلى تايبيه فى أول أغسطس الماضى.
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