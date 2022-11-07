العالم اليوم - مقتل مواطن أميركي بسلاح ناري وسط بغداد

انتم الان تتابعون خبر مقتل مواطن أميركي بسلاح ناري وسط بغداد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 نوفمبر 2022 09:22 مساءً - قالت مصادر في الشرطة العراقية إن مواطنا أمريكيا لقي حتفه، يوم الاثنين، في العاصمة بغداد، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وأضافت المصادر أنه جرى نقل الجثة إلى مستشفى في حي الكرادة بالعاصمة العراقية وأشار تقرير مبدئي من المستشفى إلى أنه توفي بسبب رصاصة.

وامتنعت الشرطة عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن المواطن الأميركي الذي لقي حتفه.