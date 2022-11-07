العالم اليوم - قناة السويس تعلن عن أول انتاج فعلي للوقود الأخضر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 نوفمبر 2022 09:22 مساءً - أعلنت المنطقة الصناعة لقناة السويس، يوم الاثنين، عن أول انتاج فعلي للوقود الأخضر خلال الساعات المقبلة.

يأتي ذلك في إطار الخطوات الفعالة التي قامت بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتسريع وتيرة العمل على مشروعات إنتاج الوقود الأخضر نتيجة لتوقيعها 16 مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات العالمية لما تملكه من بنية تحتية تدعم تواجد هذه المشروعات، إضافة إلى امتلاكها 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية تطل على البحرين الأحمر والبيض المتوسط.

خطوات توطين صناعة الهيدروجين

تعد استراتيجية الهيئة نحو توطين صناعة الهيدروجين الأخضر قائمة على 3 محاور رئيسية وهي: