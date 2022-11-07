الصحة العالمية: وفاة 15 ألف شخص بسبب الطقس الحار في أوروبا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 08:27 مساءً - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، عن وفاة 15 ألف شخص على الأقل بسبب الطقس الحار في أوروبا عام 2022.

وفي وقت سابق، اقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص 170 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأصول الأرضية والجوية لأسطول مكافحة الحرائق اعتبارًا من صيف 2023؛ وذلك استجابة لتغيرات المناخ التي تسببت في موسم حرائق غابات محطمة الرقم القياسي بأوروبا في الصيف الأخير.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس - أنه في حال إقرار هذا المقترح، سيكون لدى أسطول الإنقاذ الانتقالي 22 طائرة و4 طائرات هليكوبتر بالإضافة إلى المزيد من الفرق الأرضية سريعة الانتشار واعتبارًا من عام 2025 سيتم تعزيز الأسطول بشكل أكبر من خلال الشراء السريع للطائرات والمروحيات.

وأضاف البيان: "أن حرائق الغابات في الاتحاد الأوروبي تتزايد من حيث النطاق والتكرار والشدة وبحلول الأول من أكتوبر الجاري، كشفت البيانات عن زيادة بنسبة 30٪ في المنطقة المحترقة مقارنة بأسوأ عام سابق قد تم تسجيله وهو عام (2017) وزيادة بنسبة تزيد عن 170٪ عن متوسط المساحة المحترقة منذ بدء التسجيل على مستوى الاتحاد الأوروبي في عام 2006".

وأشار إلى أن المركز الأوروبي لتنسيق الاستجابة للطوارئ تلقى هذا الموسم 11 طلبًا للمساعدة في إخماد حرائق الغابات وتم نشر 33 طائرة و8 طائرات هليكوبتر في جميع أنحاء أوروبا عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي انضم إليها أكثر من 350 من رجال الإطفاء، بالإضافة إلى ذلك، قدم قمر الطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي "كوبرنيكوس" خرائط لتقييم الأضرار في المناطق المتضررة.