ولى العهد البحرينى يؤكد اهتمام بلاده بتعزيز التعاون البيئى مع الإمارات

جدة - نرمين السيد - أكد ولى العهد البحرينى رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اهتمام بلاده بتعزيز مسارات التعاون مع الإمارات فى شتى المجالات بما فيها توحيد جهود مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على الأمن البيئى.





جاء ذلك خلال لقائه بالرئيس الإماراتى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فى جناح البحرين بالمؤتمر السابع والعشرين للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" فى شرم الشيخ، حيث أشار الأمير سلمان إلى عمق العلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا". وأطلع الشيخ محمد بن زايد - خلال زيارته لجناح البحرين فى المؤتمر - على ما اشتمل عليه من مبادرات تتبناها البحرين بهدف التغلب على التحديات المناخية والفرص الواعدة لجذب الاستثمار فى مجال الطاقة النظيفة.

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