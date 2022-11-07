العاهل الأردنى يعود إلى بلاده عقب مشاركته فى COP27 بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - عاد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى إلى العاصمة عمان عقب مشاركته برفقة الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد، فى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ.





وكان العاهل الأردنى قد ألقى كلمة فى أعمال المؤتمر، أكد أن الأردن بسجله الحافل بالمشاريع الناجحة فى مجال الاستجابة لآثار التغير المناخى، حريص على أن يكون مركزا إقليميا للتنمية الخضراء.

وأضاف أن الأردن يعمل بالشراكة مع مصر، والعراق، والإمارات، والسعودية، والبحرين، ودول أخرى لزيادة منعة المنطقة بأكملها.

كما ألقى مندوبا عن الملك عبدالله الثانى، ولى العهد كلمة فى قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التى عقدتها المملكة العربية السعودية فى شرم الشيخ على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.