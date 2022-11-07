العاهل الأردنى يعود إلى بلاده عقب مشاركته فى COP27 بشرم الشيخ

وكان العاهل الأردنى قد ألقى كلمة فى أعمال المؤتمر، أكد أن الأردن بسجله الحافل بالمشاريع الناجحة فى مجال الاستجابة لآثار التغير المناخى، حريص على أن يكون مركزا إقليميا للتنمية الخضراء.
وأضاف أن الأردن يعمل بالشراكة مع مصر، والعراق، والإمارات، والسعودية، والبحرين، ودول أخرى لزيادة منعة المنطقة بأكملها.
كما ألقى مندوبا عن الملك عبدالله الثانى، ولى العهد كلمة فى قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التى عقدتها المملكة العربية السعودية فى شرم الشيخ على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.
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