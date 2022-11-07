ولى عهد الأردن: نشارك باجتماعات مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

وقال ولى العهد الاردنى - فى قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر فى شرم الشيخ - إنه "على الرغم من التحديات التى تواجه الأردن من قلة الموارد المائية والتى تفاقمت نتيجة لاستقبالنا العديد من موجات اللجوء خلال العقد الماضى، إلا أننا لم نغفل عن أهمية الحفاظ على البيئة فى خططنا واستراتيجياتنا الوطنية".
وأشار إلى أن الأردن شارك فى مختلف الاجتماعات الفنية الخاصة بـ"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، إيمانا منا بأهميتها ومواءمتها لخططنا واستراتيجياتنا الوطنية الهادفة إلى زيادة الرقعة الخضراء فى الأردن والتخفيف من آثار التغير المناخى والحد من التصحر وتدهور الأراضى.
وتابع قائلا: "ما نأمله اليوم هو السير قدما فى تنفيذ هذه المبادرة المهمة التى نرى أنها ستكون نقطة الانطلاق لتبنى سياسات ومبادرات على مستويات الوطنية والإقليمية لمواجهة آثار التغير المناخى".
ولفت إلى أنه "علينا أن نعمل معا لوضع السياسات والبرامج والحلول المبتكرة التى تكفل مستقبلا أخضر ومستداما لهذا الجيل والأجيال المقبلة".
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