العالم اليوم - محمد بن سلمان يعلن استضافة مقر مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 نوفمبر 2022 07:21 مساءً - أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الاثنين، استضافة المملكة مقر "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، وذلك رئاسته النسخة الثانية من القمة بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال ولي العهد السعودي: "يسرني أن أكون بينكم اليوم وأنقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين وتمنياته بنجاح هذه القمة"، كاشفاً عن إسهام السعودية بمبلغ 2.5 مليار دولار دعماً لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر على مدى السنوات الـ10 المقبلة.

وأضاف أن المملكة تطمح من خلال القمة لتكثيف التعاون والتنسيق لتمويل هذه المبادرات، وإيجاد حلول إبداعية لمواجهة التحديات المشتركة، مؤكداً أن تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة يتطلب استمرار التعاون الإقليمي والمساهمات الفعالة من الدول الأعضاء.

وانطلقت فعاليات القمة برئاسة مشتركة بين ولي العهد السعودي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتأتي بالتزامن مع انعقاد قمة قادة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27) التي يشارك في شقها الرئاسي 110 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات وثلة من الشخصيات الدولية والخبراء.