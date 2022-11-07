الصفدي: الأردن مستمر بالعمل على حماية أمنه الوطني

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 7 نوفمبر 2022 07:08 مساءً - دوت الخليج :- قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن التواجد الروسي في الجنوب السوري هو عامل استقرار طالما الحل السياسي لم يتحقق بعد، مؤكدا استمرار المملكة بالقيام بكل ما يلزم لحماية امنها الوطني.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أنه تم بحث الأخطار الكامنة التي قد تهدد الأمن الأردني على الحدود في الجنوب السوري، كما بحث الجانبان تواجد الميليشيات جنوب سوريا، وقضية تهريب المخدرات.

وشدد الصفدي على ضرورة إيجاد حل يحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويخلصها من الإرهاب ويهيئ الظروف للعودة الطوعية للاجئين ويعيد دور سوريا العربي و الإقليمي والدولي وفق قرار مجلس الأمن 2245،.

وأكد الصفدي على “ضرورة تشديد القرار (2642 ) الذي تعتبره الأردن ضرورة لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق” و”للتخفيف من معاناة أشقائنا”.

وأطلع الصفدي، نظيره لافروف، على الطرح الأردني مع الدول العربية الشقيقة، “حول بلورة دور عربي جماعي قيادي في جهود حل الأزمة السورية”.

وأكد الصفدي موقف الأردن أن الحل السياسي هو السبيل لحل الأزمة الأوكرانية الروسية التي أثرت على مختلف دول العالم.

وأضاف أنه تم بحث مختلف الخطوات التي تسهم في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.