عاجل.. ماكرون: فرنسا ستفى بتعهداتها تجاه قضايا المناخ

جدة - نرمين السيد - وأضاف ماكرون خلال كلمته أمام قمة المناخ: "نتخذ إجراءات للحفاظ على التنوع البيولوجى"، لافتا إلى أنه من الضرورى الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وأوضح رئيس فرنسا، أن بلده ستفى بتعهداتها تجاه قضايا المناخ، متابعا: "يجب أن نتعاون للحفاظ على التنوع البيولوجى"، منوها بأن هناك ثقة بشأن العدالة المناخية.

وتابع الرئيس الفرنسى "المئات من الدول تستمع إلينا اليوم، ويجب أن نصل إلى 100 مليار دولار لتمويل مواجهة التغيرات المناخية وإلا فالثقة ستنهار".