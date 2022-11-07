وهنأ خلال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتى تعقد على هامش قمة المناخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، على ما بذلته من جهودها من أجل إنجاح قمة المناخ COP27، لافتا إلى أن التغير المناخى من أخطر التحديات التى تواجه المنطقة والعالم مما يستلزم حشد الطاقات والتعاون الجماعى وتوحيد الجهود لمواجهة ما يهدد مستقبل البشرية.
وأوضح أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التى أطلقتها السعودية فى العام الماضى تحظى باهتمام كبير، مشيدا بها باعتبارها إضافة فى إطار المعركة العالمية ضد تغير المناخ، وسيطال آثارها الإيجابية عموم المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جيبوتى: نثق فى أن قيادة مصر لعمل المناخ ستكون ناجحة وتحقق الأهداف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.