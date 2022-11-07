رئيس جيبوتى: نثق فى أن قيادة مصر لعمل المناخ ستكون ناجحة وتحقق الأهداف

جدة - نرمين السيد - وجه رئيس جيبوتى إسماعيل عمر جيل، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى والأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى على دعوته للمشاركة فى قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتى تنعقد بالتزامن مع قمة المناخ.





وهنأ خلال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتى تعقد على هامش قمة المناخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، على ما بذلته من جهودها من أجل إنجاح قمة المناخ COP27، لافتا إلى أن التغير المناخى من أخطر التحديات التى تواجه المنطقة والعالم مما يستلزم حشد الطاقات والتعاون الجماعى وتوحيد الجهود لمواجهة ما يهدد مستقبل البشرية.

وأوضح أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التى أطلقتها السعودية فى العام الماضى تحظى باهتمام كبير، مشيدا بها باعتبارها إضافة فى إطار المعركة العالمية ضد تغير المناخ، وسيطال آثارها الإيجابية عموم المنطقة.