بريطانيا وكينيا تقرران تسريع العمل بمشروعات بـ500 مليار شلن على هامش كوب 27

جدة - نرمين السيد - اتفقت المملكة المتحدة وكينيا على تسريع العمل فى ستة مشاريع بقيمة 500 مليار شلن كينى لتسريع تدفق تمويل المناخ إلى كينيا، وذلك عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك مع الرئيس الكينى وليام روتو على هامش الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop27" فى شرم الشيخ.





وبحسب الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، ستصبح هذه الاستثمارات الجديدة والنظيفة والخضراء مشاريع رائدة للشراكة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة وكينيا، وهى اتفاقية طموح مدتها خمس سنوات تفتح منافع متبادلة للمملكة المتحدة وكينيا. وتشمل المشاريع: الجيل الجديد من توليد الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية فى مينيجاى وماليندى، والتجديد الأخضر لوسط نيروبى حول محطة سكة حديد مركزية جديدة، واستثمار 32 مليار شلن كينى فى مركز زراعى مقاوم لتغير المناخ فى منطقة بحيرة فيكتوريا فى كيسومو سيوفر 2000 فرصة عمل مباشرة ودخلا لـ20 ألف مزارع إضافى. وخلال الاجتماع، أشاد سوناك بقيادة روتو الرائدة فى مجال المناخ، وحث كينيا على الاستمرار فى طريق النمو الأخضر، كما حث جميع الدول على الوفاء بالالتزامات التى تم التعهد بها فى مؤتمر "COP26" العام الماضى فى جلاسكو.

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