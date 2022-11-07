رئيس الوزراء البريطانى يبحث عددا من القضايا الدولية على هامش قمة المناخ COP

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء البريطانى -حسبما نقلت قناة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الاثنين- إنه عقد اجتماعًا ثنائيًا مع ماكرون على هامش قمة المناخ "COP 27" المنعقدة حاليًا بمدينة شرم الشيخ.

كما أعلنت الحكومة البريطانية أن سوناك والرئيس الكينى وليام روتو، اتفقا -عقب لقائهما على هامش القمة- على إجراء استثمارات فى كينيا بقيمة 500 مليار شيلينج كينى، أى ما يعادل 3.6 مليار يورو.

كما التقى رئيس وزراء بريطانيا مع نظيرته الإيطالية المنتخبة حديثًا جورجا ملونى -على هامش قمة المناخ- وأجرى الجانبان "مناقشات إيجابية بشأن مجموعة من القضايا والأولويات المشتركة، بما فى ذلك التصدى للهجرة غير الشرعية وعصابات تهريب البشر"، حسبما أفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء البريطانى.