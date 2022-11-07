العالم اليوم - ريشي سوناك يتحدث عن أهمية وجوده في كوب 27

انتم الان تتابعون خبر ريشي سوناك يتحدث عن أهمية وجوده في كوب 27 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 نوفمبر 2022 06:22 مساءً - قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: يجب أن تواصل بلادنا القيادة التي أظهرتها فيما يتعلق بالتغير المناخي.

وأضاف سوناك: "من المهم وجودنا في COP27 اليوم لمواصلة جهود غلاسكو".

واعتبر أن الحرب "غير الشرعية لروسيا ضد أوكرانيا تظهر أهمية تعزيز أمن الطاقة".

وافتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين، مؤتمر المناخ (COP-27) الذي ينعقد في شرم الشيخ، على مستوى القادة، في حدث يراهن على إيجاد حلول للمشاكل التي ينوء بها كوكب الأرض.

ويشارك في الشق الرئاسي، 110 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات وثلة من الشخصيات الدولية والخبراء.