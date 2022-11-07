العالم اليوم - قواعد التدوين.. تعرف إلى سياسة "تويتر" الجديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 نوفمبر 2022 06:22 مساءً - حددت "تويتر" قائمة القوانين اللازمة للنشر على المنصة، بما يضمن مشاركة جميع الأشخاص في المحادثة العامة بحرية وأمان.

الأمان لا يجوز التهديد بالعنف ضد فرد أو مجموعة من الناس، كما يحظر تمجيد العنف أو الإشادة به.

لا يجوز التهديد أو الترويج للإرهاب أو التطرف.

لا نتسامح مطلقا مع الاستغلال الجنسي للأطفال على تويتر.

لا يجوز الانخراط في المضايقات المستهدفة لشخص ما، أو تحريض الآخرين على القيام بذلك.

لا يجوز الترويج للعنف ضد الآخرين أو تهديدهم أو مضايقتهم على أساس العرق أو الأصل القومي أو الطبقة الاجتماعية أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو الانتماء الديني أو العمر أو الإعاقة أو المرض الخطير.

ستتم إزالة أي حسابات يحتفظ بها مرتكبو الهجمات الإرهابية أو المتطرفون العنيفون أو الهجمات العنيفة الجماعية

لا يجوز الترويج أو التشجيع على الانتحار أو إيذاء النفس.

لا يجوز نشر وسائط دموية بشكل مفرط أو مشاركة محتوى عنيف كما لا يسمح لوسائل الإعلام بعرض مشاهد العنف الجنسي.

لا يجوز استخدام "تويتر" لأي غرض غير قانوني، وهذا يشمل البيع أو الشراء أو تسهيل المعاملات في السلع أو الخدمات غير القانونية. الخصوصية لا يجوز نشر المعلومات الخاصة بأشخاص آخرين مثل رقم هاتف المنزل والعنوان بدون إذن صريح منهم.

يحظر أيضا التهديد بكشف معلومات خاصة أو تحفيز الآخرين على القيام بذلك. الموثوقية لا يجوز استخدام خدمات تويتر بطريقة تهدف إلى تضخيم المعلومات أو إخمادها بشكل مصطنع أو الانخراط في سلوك يتلاعب بتجربة الأشخاص على تويتر أو يعطلها.

لا يجوز استخدام خدمات تويتر لغرض التلاعب أو التدخل في الانتخابات أو العمليات المدنية الأخرى، يتضمن ذلك نشر أو مشاركة محتوى قد يؤدي إلى قمع المشاركة أو تضليل الأشخاص حول متى وأين وكيف يشاركون في عملية مدنية.

لا يجوز انتحال شخصية الأفراد أو الجماعات أو المنظمات لتضليل أو إرباك أو خداع الآخرين، ولا يجوز استخدام هوية مزيفة بطريقة تعطل تجربة الآخرين على تويتر. لا يجوز مشاركة الوسائط التركيبية أو التي تم التلاعب بها بشكل مخادع والتي من المحتمل أن تسبب ضررا.

لا يجوز انتهاك حقوق الملكية الفكرية للآخرين، بما في ذلك حقوق النشر والعلامات التجارية. إعلانات الطرف الثالث في محتوى الفيديو لا يجوز إرسال أو نشر أو عرض أي محتوى فيديو على أو من خلال تويتر التي تتضمن إعلانات طرف ثالث، دون موافقة مسبقة. وفي نهاية البيان الذي نشره مركز المساعدة في "تويتر"، جاءت الملاحظة التالية: قد نحتاج إلى تغيير هذه القواعد من وقت لآخر لدعم هدفنا المتمثل في تعزيز محادثة عامة صحية.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر قواعد التدوين.. تعرف إلى سياسة "تويتر" الجديدة .. في رعاية الله وحفظة