بريطانيا وبروكسل تتفقان على أهمية العمل معًا بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية

جدة - نرمين السيد - اتفق رئيس الوزراء البريطانى، ريشى سوناك، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين - على هامش مشاركتهما فى قمة المناخ "COP 27" المنعقدة حاليًا بمدينة شرم الشيخ - على "أهمية العمل معًا" بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية.





وقال متحدث باسم مجلس الوزراء البريطانى - حسبما نقلت قناة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الإثنين - "فيما يتعلق ببروتوكول أيرلندا الشمالية، فإن رئيس الوزراء شدد على الحاجة إلى إيجاد حلول لكل المشاكل الحقيقة للغاية التى أوجدها البروتوكول على أرض الواقع فى إقليم أيرلندا الشمالية". ويعد لقاء الجانبين هو الأول لهما وجهًا لوجه اليوم خلال قمة المناخ "COP 27". وكان البروتوكول قد أنشأ حدودًا تجارية فى البحر الأيرلندى شمال غربى القارة الأوروبية بين إقليم أيرلندا الشمالية البريطانى وبريطانيا العظمى، حيث أثار وجود تلك الحدود انهيار جميعة أيرلندا الشمالية، حيث يرفض الحزب الديمقراطى الاتحادى السماح بتشكيل هيئة تنفيذية مع البروتوكول المطبق كما هو.

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