ولى عهد السعودية يتوجه إلى مصر للمشاركة فى«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2022»

جدة - نرمين السيد - توجه ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى مصر للمشاركة فى النسخة الثانية من "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2022" برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، والأمير محمد بن سلمان.





وذكر الديوان الملكى السعودى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أنه "بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد رئيس مجلس الوزراء السعودى اليوم الاثنين متوجها إلى مصر؛ للمشاركة فى النسخة الثانية من "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" برئاسة سعودية مصرية مشتركة". ومن المقرر أن تنطلق النسخة الثانية من قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" فى وقت لاحق من اليوم فى شرم الشيخ، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، وولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك بالتزامن مع انعقاد قمة قادة العالم فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 27"، وسط مشاركة واسعة من كبار القادة فى العالم، بما فى ذلك رؤساء الدول والحكومات من مجلس التعاون الخليجى، ومنطقة الشرق الأوسط، ودول المشرق العربى، وإفريقيا، والشركاء الدوليون.

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