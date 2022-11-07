«COP27» فى صحف العالم (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - سلطت وسائل الإعلام الدولية الضوء على فعاليات قمة المناخ "COP 27" التى انطلقت أمس الأحد، بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان "لحظة فارقة" لمواجهة التغير المناخى، واصفين إياها بأنها "بداية عهد جديد" و"الأمل فى إمكانية تجنيب الكوكب مصير مظلم".





ويشارك فى القمة العالمية للمناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ، 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء. جدير بالذكر أن شرم الشيخ تحولت إلى مدينة خضراء لاستقبال "كوب 27"، ودشنت المدينة 3 محطات لتوليد الطاقة الشمسية، كما تم تشغيل وسائل النقل الخضراء، الأمر الذى يعد بمثابة دفعة سياسية وإشارة البدء للاهتمام بقضايا بعينها مثل قضايا الأمن الغذائى والمائى والتحول نحو الهيدروجين الأخضر.

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