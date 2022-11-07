وزير البيئة العراقى: لابد من شراكات عالمية لمواجهة التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور جاسم الفلاحى، وزير البيئة العراقى، إننا نثق أن مؤتمر المناخ قادر على مواجهة تأثير التغيرات المناخية، وتبقى الجهود قاصرة إن لم تكن هناك شراكات وتبادل خبرات وشراكات على المستوى العالمى، وتبادل خبراء ما بين دول المنطقة إقليميا، وكذلك العمل لمواجهة تأثير التغير المناخى سواء على مستوى الشح المائى والانخفاض غير المسبوق فى معدلات تساقط المطر والارتفاع غير مسبوق فى درجات الحرارة.





وأضاف خلال استضافته على شاشة "القاهرة الإخبارية" على هامش قمة المناخ، "هناك احترار، وبدأ على مدى على أكثر من 300 عام وحسمه اتفاق باريس للتغير المناخى بأن المسؤولية مشتركة لكل دول العالم لمواجهة هذه الظاهرة، ونعتقد ونتيقن أن الدول الصناعية الكبرى تتحمل على مدى أكثر من 300 عام المسؤولية التاريخية على ظاهرة الاحتباس الحرارى والدول النامية هى الأكثر تضررا". وتابع وزير البيئة العراقى: "الدول النامية هى الضحية وبالتأكيد الآلية التعويضية التى أنشأت بموجبها صندوق المناخ الأخضر يجب أن تُفعل لتمكين الدول النامية والأقل نموا لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية".

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