العالم اليوم - بوتين يكشف عدد مجندي التعبئة الجزئية في أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 نوفمبر 2022 05:19 مساءً - كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، عديد قوات الاحتياط التي جرى استدعائها منذ إعلان التعبئة العسكرية الجزئية في أواخر سبتمبر الماضي وجرى نشرها في أوكرانيا، حيث تخوض قوات بلاده حربا منذ فبراير الماضي.

وقال بوتين إن 80 ألف ممن تمت تعبئتهم موجودون حاليا في أماكن العملية الخاصة في أوكرانيا، وهو الاسم الرسمي الذي تطلقه موسكو على حربها هناك، بحسب ما أفادت موفدتنا في موسكو.

وأضاف أن 50 ألفا منهم فقط يشاركون في العمليات القتالية.

وكان بوتين أعلن في 21 سبتمبر الماضي قرار التعبئة العسكرية الجزئية في أعقاب الانتكاسات التي تعرض لها جيش بلاده في أوكرانيا، وشمل القرار حينها 300 ألف من قوات الاحتياط.

وتقول موسكو إنه لا حاجة لمزيد من التعبئة في المستقبل المنظور.

وأكد الرئيس الروسي رغبته في لقاء شخصي مع المواطنين لسؤالهم والاستفسار منهم عن طريقة الدعم التي تحصل عليها عائلات المجندين في الجيش، وذلك للتأكد من حصولهم على الدعم الذي أصدر بوتين بنفسه قرارات بصرفه.

وفي أكتوبر الماضي، أكدت السلطات العسكرية الروسية اكتمال عملية التعبئة، التي أكد الكرملين وقوع أخطاء فيها.